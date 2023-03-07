أمين «الأعلى للجامعات الخاصة»: نحن جزءا من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

أكّد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية والمشرف على قطاع الجامعات الدولية، أنَّ الجامعات الخاصة والأهلية جزء رئيسي من الخطة الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتعليم العالي التي ستعلن اليوم من قبل الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أنَّ أبرز أهدافها بشأن الجامعات الخاصة هو التوسع وزيادة أعداد الطلاب المقبولين لـ100 ألف طالب عام 2023، بما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية والإمكانيات المادية والبشرية والبحثية.

زيادة أعداد الطلاب المقبولين لـ100 ألف طالب عام 2023

وأضاف أمين الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ فيما يتعلق تنسيق القبول سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة و لم يتم تحديدها حتى الآن، منوها الي ان الخطة الجديدة تستهدف الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي بمختلف المجالات بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، ويحقق أهداف وطموحات الجمهورية الحديدة، والارتقاء بمستوى الخريجين بمختلف المجالات بما يؤهلهم المجالات سوق العمل إقليميًا ودوليًا.

الارتقاء بمستوى الخريجين بمختلف المجالات

وأضاف «الغر»، أنَّ الجامعات الدولية والتوسع من أفرعها في مصر ضمن أهداف الاستراتيجية في إطار التوأمة والشراكة المزدوجة مع كبري الجامعات الإقليمية والدولية الأوروبية والأمريكية.