قناة «إكسترا نيوز» تبرز خبر مبادرة «كتف في كتف» المنشور في عدد «الوطن»

عرض برنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، الخبر الذي نشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالاستعدادات الخاصة بانطلاق حملة «كتف في كتف» 17 مارس في إستاد القاهرة، بعنوان: «كتف في كتف.. الحماية الاجتماعية أولا».

فكرة سابقة للعصر

وقال صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنَّ مشروع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فكرة سابقة عصرها، وأهمية تضافر جهود منظمات المجتمع الأهلي والمنظمات الأهلية لتقديم الرعاية.

وأشار إلى أنَّ هناك بعض المحافظات التي كانت تتمتع بوجود منظمات للعمل الأهلي وغيرها من المحافظات ليس بها نفس العدد، باعتبار أن هناك قرى أكثر احتياجًا أو قرى أكثر فقرًا، وبالتالي هناك تضامن.

ولفت إلى أنَّ فكرة التحالف عبقرية نظرا للاهتمام بكل القرى التي تحتاج لدعم ورعاية ومظلة اجتماعية، وبالتالي مشروعات الحماية الاجتماعية تشملها هذه المبادرة، وهناك اهتمام أكثر بالقرى الأولى بالرعاية أو التي تحتاج بالفعل لرعاية أكثر.

الخير من طبيعة الشعب المصري

وأوضح أنَّ هناك فئات اجتماعية تحتاج لتكثيف الجهود لديها، وهذه هي مهمة التحالف الوطني بأنَّه يكشف عن هؤلاء، ويستطيع الوصول لهم، وبالتالي مسألة التطوع في حد ذاتها هي فكرة ممتازة، كما أن طبيعة المجتمع المصري خير ويجنح لفعل الخير.