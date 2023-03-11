مبادرة «كتف في كتف»: توزيع 4 ملايين «كرتونة» على 20 مليون مواطن قبل رمضان

قال مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مبادرة «كتف في كتف»، أهم مبادرة أطلقها التحالف في تاريخ المجتمع المدني المصري بشكل عام وتستهدف توزيع 4 ملايين كرتونة خلال انطلاق الحملة رسميا في 17 مارس الجاري.

20 مليون مستفيد

وأضاف «زمزم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، أن حملة «كتف في كتف»، بدأت أمس في 16 محافظة لتستكمل الحملة فاعليتها في كل المحافظات على مدار الأسابيع المقبلة، وقبل شهر رمضان المبارك لتوزيع 4 ملايين كرتونة يستفيد منها 20 مليون مواطن.

وأشار إلى أن حملة «كتف في كتف»، ستلبي احتياجات المواطنين الأكثر احتياجا من السلع الغذائية أو الصندوق الغذائي الذي يكفي الأسر خلال شهر رمضان، متابعا: «نحاول إدخال السعادة على كل أهالينا في كل المحافظات والقرى مبادرة حياة كريمة».

100 ألف متطوع

ولفت إلى أن كل أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والمجتمع المدني يشتركون في هذه المبادرة، بمعاونة أكثر من 100 ألف متطوع على مستوى الجمهورية من شباب الجامعات للمساعدة في التعبئة والنقل والتوزيع.