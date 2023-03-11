التحالف الوطني للعمل الأهلي: المتطوعون ساهموا في نجاح مبادرة «كتف في كتف»

قال سامح النمر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ الاستعداد لمبادرة «كتف في كتف» استغرق شهرا لتخزين السلع بشكل صحي وآمن، وخلال الفترة الماضية انضم عدد كبير من المتطوعين للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

فعاليات في 16 محافظة

وأضاف «النمر»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مبادرة «كتف في كتف» نظمت فعالية في محافظة جنوب سيناء، كما جرى تنظيم فعاليات في 16 محافظة أمس، باعتماد كلي على المتطوعين.

ولفت أن هناك ثقافة جديدة ينشرها التحالف وهي فكرة تطوع الشباب والأطفال، حيث شارك أطفال وسيدات وشباب في الفعاليات أمس، وكانت الأنشطة بمثابة ملحمة لخدمة الأهالي الأولى بالرعاية.

منصات لمشاركة المتطوعين

وأشار إلى أن المتطوعين يشتركون من خلال منصات موجودة على صفحات التحالف والمؤسسات المشاركة للتحالف البالغ عددها 34 مؤسسة، من خلالها يستطيع المتطوع التقدم والمشاركة في كل الفعاليات.