رئيس طاقة النواب: «كتف في كتف» أكبر مبادرة اجتماعية لحماية غير القادرين

أكد النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب أن مبادرة كتف في كتف من ثمار الجهود التنموية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث تعد من أبرز المبادرات لحماية غير القادرين ومحدودي الدخل مع قرب شهر رمضان الكريم ومن المستهدف أن تكون أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر والعالم.

وقال «عوض الله»، في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم إن انطلاق مبادرة «كتف في كتف»، من التحالف الوطني خطوة جادة وحقيقية نحو تفعيل واستثمار العمل الأهلي في سد احتياجات المرحلة الحالية والأزمة الاقتصادية التي تمر بها، مصر مع استمرار التداعيات العالمية منذ الحرب الروسية ـ الأوكرانية التي اثرت في جميع دول العالم

المبادرة لتحقيق الأمن الغذائي

وأضاف «عوض الله»، أن الخطوة مهمة مع بدء المبادرة في المحافظات وبتوجيهات من الرئيس السيسي من أجل دعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجا وتحقيق الأمن الغذائي حيث يسعى الرئيس السيسي إلى تخفيف الاعباء على كل الفئات وخلال الأسبوعيين الماضيين اتخذ العديد من الإجراءات الاقتصادية من بينها زيادة المعاشات والأجور ودعم تكافل وكرامة لتبدأ الصرف بداية من أبريل ثم حماية محدودي الدخل من خلال تلك المبادرة الرائدة.

وطالب الجميع بالتحلي بالمسئولية المجتمعية ومساعدة غير القادرين في مواجهة احتياجاتهم اليومية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم لمواجهة الظروف الاقتصادية.

توجيهات الرئيس لدعم الأسر الأولى بالرعاية

وأوضح رئيس طاقة النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت دائمة بضرورة تقديم كل الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وتنشيط دور العمل الأهلي والمجتمع المدني والمسئولية المجتمعية حتى لرجال الأعمال لتوسيع الأنشطة المجتمعية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الأولى بالرعاية بالمناطق المحرومة وفي القرى والنجوع مع تقسيم المناطق بين الجمعيات المشاركة في المبادرة.

وأشار إلى أن أبرز ما يميز المبادرة هو الانتشار الجغرافي للتحالف الوطني وتبادل البيانات بين المؤسسات الأهلية، والجمعيات وتواجد كوادر متطوعة مؤهلة لأداء الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بهدف تقديم 4 مليون صندوق مواد غذائية، للفئات الأولى بالرعاية.