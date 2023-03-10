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كم عدد الأيام المتبقية على بدء شهر رمضان 2023؟.. التعليم العالي تجيب

كتب:

أحمد أبوضيف
08:15 ص | الجمعة 10 مارس 2023
استعدادات شهر رمضان

استعدادات شهر رمضان

كم عدد الأيام المتبقية على بدء شهر رمضان 2023؟ سؤال يشغل بال المصريين قبل حلول الشهر المبارك، وهو ما أجاب عليه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تقرير صادر عنه.

وقال المعهد إن شهر رمضان 2023 مقرر أن يبدأ خلال شهر مارس المقبل، وفقاً للحسابات الفلكية المعمول بها في هذا الشأن، ويتبقى على أول أيام الشهر الكريم 13 يوما بدءاً من الغد، منوهة إلى أن اليوم يوافق 17 من شعبان 1444 هجرية، وعدد أيام شهر شعبان ستكون 30 يوماً، ينتهي في 22 مارس المقبل.

موعد غرة شهر رمضان 

وإجابة على سؤال كم عدد الأيام المتبقية على بدء شهر رمضان 2023؟، أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، أن موعد غرة شهر رمضان 2023 وأول أيامه سيكون 23 مارس 2023 فلكياً، وأن عدد أيام شهر رمضان ستكون 29 يوما وينتهي 20 أبريل 2023.

 الظواهر الفلكية 

وتابع المعهد، أن القطاعات البحثية تتابع لحظياً بالتنسيق مع الجهات المكلفة برصد ومتابعة الظواهر الفلكية كافة الجهود والدراسات المعمول بها في هذا الشأن .

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.