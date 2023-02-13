أنواع أشجار مبادرة «100 مليون شجرة».. توفير رئة خضراء بالمحافظات

تستهدف المبادرة الرئاسية للتشجير «10 مليون شجرة» توفير رئة خضراء بالمحافظات والمدن وزراعة 100 مليون شجرة مثمرة وغير مثمرة في مختلف أنحاء مصر، على جانبي الطرق السريعة والداخلية، وإنشاء حدائق مركزية بعواصم المحافظات والمدن الكبرى وإحداث نقلة حضارية بكل مدينة، كما حددت المبادرة 9900 موقع في مصر بمساحة 6600 فدان تصلح لأن تكون غابات شجرية أو حدائق، وفقا للموقع الرسمي للمبادرة.

زراعة الشجار المثمرة والغير مثمرة

وضعت وزارة البيئة مكافحة فقر الغذاء، كأحد أهداف المبادرة فضلا عن توفير الأخشاب كما حددت وزارة البيئة أنواع أشجار مبادرة 100 مليون شجرة، بأشجارمثمرة وغير مثمرة منها أشجار الزيتون والليمون والرمان والمانجو والبورنجا والبرتقال أشجار الباولونيا وأشجار الفيكس تندرا والصنوبر.

أنواع أشجار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

وتنشر «الوطن» تعريف بأهم أشجار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، وأهميتها الاقتصادية وفقا لحديث المهندسة أسماء رأفت مهندس زراعي ل"الوطن" :

الزيتون: تستخدم لاستخراج الثمار وإنتاج الزيت.

الليمون: تقدم أشجار الليمون ثمارها فضلا عن الأخشاب.

التوت: تستخدم ثمار أشجار التوت فضلا عن أوراقة التى تستخدم بتربية دودة القز لإنتاج الحرير خاصة بمحافظة سوهاج.

الرمان: تعطى أشجار الرمان الثمار والأخشاب وتستخدم بإنتاج الزيوت العطرية.

المانجو: تستخدم لإنتاج الثمار والإستخدام بالصناعات

الجوافة: يستخرج منها الثمار والأخشاب وتستخدم بصناعة مستحضرات طبية.

البورنجا: تستخدم للأخشاب ولإنتاج المستحضرات الطبية.

أشجار طبية وخشبيةبمبادرة 100 مليون شجرة