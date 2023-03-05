محافظ القاهرة: خدمة المواطن هدف العمل المشترك بين نواب البرلمان والأجهزة التنفيذية

وجّه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بضرورة التواصل بين القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ونواب البرلمان لحل مشكلات المواطنين وتقديم خدمة أفضل لهم، مؤكدا أن خدمة المواطن هدف العمل المشترك بين نواب البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة خاصة في ظل التحديات العالمية التي يشهدها العالم، ووجّه المحافظ بسرعة دراسة طلبات واقتراحات أعضاء مجلس النواب عن محافظة القاهرة واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقها، والتشديد على أهمية الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي والمياه بأحياء المنطقة الشرقية.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اجتماعا بحضور المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، وأعضاء مجلس النواب صفوت النجار ومحمد الكومي عن دائرة عين شمس.

حل مشكلات مشروعات المياه والصرف الصحي

وحضر الاجتماع أيضا، النائب أحمد العمدة عن دائرة المطرية، وأحمد علي إبراهيم، والنائبان محمد البنا وخالد مصطفى عن دائرتي المرج والسلام، والمهندس خالد عبد الحميد المشرف العام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس سعيد صلاح الدين نائب رئيس شركة الصرف الصحي، بالإضافة إلى رؤساء أحياء المطرية وعين شمس والمرج لمناقشة وحل مشكلات مشروعات المياه والصرف الصحي في أحياء المطرية والمرج وعين شمس في محافظة القاهرة.