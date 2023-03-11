وزير التعليم العالي: افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى 500500 قريبا

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن دور المستشفيات الجامعية يتمثل في البحث العلمي والتعليم والتدريب والعلاج، مضيفا أن التطوير المستمر لمختلف قطاعاتها أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، لافتا إلى أن المستشفيات الجامعية تقدم الخدمة العلاجية لكافة أطياف المجتمع المصري.

استراتيجية الدولة

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال إلقاء كلمته في المؤتمر الصحفي المعقد حاليا على هامش افتتاح المبنى الجنوبي بالمعهد القومي للأورام، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد عبدالمعطي عميد، المعهد القومي أن من المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الأولى لمستشفى 500500 لعلاج مرضى الأورام، التابعة للمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، مضيفا أن هناك دعم كامل ومشروع و إستراتيجية تتبناها الدولة المصرية للنهوض بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية.

تطوير قطاع علاج الأورام

وتابع الوزير، أن مصر خطت خطوات كبيرة في تطوير قطاع علاج الأورام، موضحا أن المعهد القومي للأورام يقدم خدماته للمرضى منذ أكثر من 50 عام، ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي التهنئة لكافة المجتمع الطبي والشكر لهم على الخدمات المقدمة في القطاع العلاجي.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة بدأت وضع نواة القصر العيني الجديد بمدينة الشيخ زايد، وكذلك المشروع الكبير لتطوير قصر العيني، وافتتاح عدد من القطاعات العلاجية، وتطوير قصر العيني الفرنساوي الفترة المقبلة، وستشهد عملية تطوير كبيرة.