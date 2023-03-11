محافظ الوادي الجديد: صرف كوبونات بتخفيضات 50% للأسر الأولى بالرعاية

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم االسبت، إطلاق مبادرة بكافة مراكز المحافظة الخمسة وصرف كوبونات للأسر الأكثر احتياجًا بتخفيضات 50% على الأسعار طوال شهر رمضان، حيث تم منح تجار الجملة شوادر مجانية للمبادرات خلال شهر رمضان مقابل خفض الأسعار.

استعدادات شهر رمضان

وقال محافظ الوادي الجديد، خلال اجتماعه، عبر الفيديو كونفرانس، مع رؤساء المراكز ومسئولي صندوق استصلاح الأراضي، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية، إنه تم التشديد على الاستعداد كافة التام والجاهزية بكافة المراكز؛ لاستقبال شهر رمضان المبارك والتأكد من توافر السلع والالتزام بنسب التخفيض المقررة بالمبادرات.

استرداد مستحقات أراضي الدولة

كما أوضح المحافظ خلال الاجتماع، إنه تم تكليف رؤساء المراكز بحصر الأراضي الزراعية المستصلحة وتدقيق الإحداثيات بالتنسيق بين المراكز ووحدة المتغيرات المكانية لتحصيل مستحقات الدولة، وعرض الموقف النهائي لنسب التنفيذ والجدية بمبادرة النخيل بداية شهر مايو القادم، كما تم منح مهلة حتى نهاية شهر رمضان للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة الخاصة بالتقنين، وتنفيد الإزالات بعد عيد الفطر مباشر، كما وجه بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمدارس الآيلة للسقوط.