قائمة أسعار السلع التموينية لشهر رمضان 2023.. تعرف عليها

حددت وزارة التموين نصيب الفرد من السلع على بطاقة التموينية بـ 50 جنيهًا حتى عدد 4 أفراد، مؤكدة أن نصيب الفرد على البطاقة التموينية يتضمن صرف زجاجة زيت 800 جرام، وصرف 2 كيلو سكر لكل فرد، وكيلو أرز واحد لبطاقة التموين التي يقل عدد أفرادها عن أربعة أفراد، و2 كيلو لعدد 4 أفراد أو يزيد.

وتواصل وزارة التموين صرف السلع التموينية لشهر مارس على بطاقات التموين، وجاءت قائمة أسعار السلع التموينية لشهر رمضان 2023 كالتالي:

سكر معبأ وزن 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

مكرونة وزن 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

أرز معبأ وزن 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

مكرونة وزن 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

الزيت خليط حجم 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

فول معبأ وزن 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

شاي ناعم وزن 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

قهوة سريعة الذوبان وزن 18 جم بسعر 3 جنيهات.

مسلى صناعي وزن 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر رمضان 2023

عدس مجروش وزن 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك وزن 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

صلصة وزن 300 جم بسعر 6 جنيهات.

کیس ملح طعام وزن 300 جم بسعر جنيه واحد.

تونة مفتتة وزن 140 جرام بسعر 12 جنيهًا.

کیس سائل غسيل أوان وزن 80 جم بسعر جنيهين.

مسحوق أتوماتيك وزن 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

مسحوق عادي يدوي وزن 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

لبن جاف وزن 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

السلع الغذائية ضمن قائمة أسعار السلع التموينية رمضان 2023

بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

بار حلاوة طحينية سادة وزن 40 جم بسعر جنيهين.

خل 5% حجم 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.

جبن ابيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.