مسلسلات رمضان 2023 تناقش قضايا مجتمعية.. 4 أعمال منها عن الميراث

يشهد السباق الرمضاني لعام 2023 مشاركة عدد كبير من الأعمال الفنية التي ستتناول الكثير من القضايا الاجتماعية والمتنوعة، لكن هناك أعمال عدة ستناقش قضايا الميراث بين العائلات في مسلسلات رمضان 2023.

ستكون أولى الأعمال التي ستتطرق إلى قضايا الميراث في مسلسلات رمضان 2023، هو مسلسل عملة نادرة التي تقدمه الفنانة نيللي كريم، إذ إنّها ستفتح ملف ميراث المرأة من قلب الصعيد من خلال شخصية نادرة.

مسلسل عملة نادرة ضمن قضايا الميراث في مسلسلات رمضان 2023

وتقدم الفنانة نيللي كريم شخصية «نادرة» وهي امرأة صعيدية توفى زوجها خلال أحداث العمل، ومن هنا تنطلق الأحداث بحدوث كثير من الخلافات مع أهل زوجها بسبب الميراث، لكنها تظل تقاتل بشراسة للحصول عليه.

مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية الذي تقدمه الفنانة منى زكي حيث تقدم شخصية «حنان»، وهي امرأة أربعينية لديها طفلان ويتوفى زوجها ومن هنا تبدأ في مواجهة الحياة بامتهان الصيد، ومواجه الكثير من المشاكل، كما تحدث خلافات كبيرة مع أهل زوجها وتتطرق من خلالها إلى قضايا الميراث وقانون الوصاية على الأبناء.

ومسلسل تحت الوصاية يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم منى زكي ودياب ونهى عابدين وعلى الطيب وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف خالد وشيرين دياب واخراج محمد شاكر خضير .

مسلسل جميلة

ينضم مسلسل جميلة الذي تقدمه الفنانة ريهام حجاج، في رمضان 2023، إلى قائمة المسلسلات التي تناقش الموضوعات الاجتماعية من خلال تجسيدها لشخصية جميلة ويتطرق أيضا إلى قضايا الميراث حيث يتوفى والدها ويترك لها إرثا كبيرا.

ومسلسل جميلة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ريهام حجاج وهاني عادل وسوسن بدر وعبير صبري وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل 1000 حمدلله على السلامة

وتقدم الفنانة يسرا مسلسل 1000 حمدلله على السلامة، وهو ينتمي إلى الكوميديا وتدور الأحداث حول شخصية دكتورة فريدة، ولديها ولدان وتعيش في الخارج لكنهم يعودون مجددا إلى القاهرة بعد أن حصلوا على الإرث لتنطلق الأحداث من هنا.

ومسلسل 1000 حمدلله على السلامة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم يسرا وشيماء سيف ومحمد ثروت وعنبه ومايان السيد وأدم الشرقاوي وغيرهم.