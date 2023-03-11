إصابة شخصين في حادثين منفصلين في البحر الأحمر

أصيب شخصان، اليوم السبت، في حادثين منفصلين على طريق «رأس غارب - الشيخ فضل» شمال محافظة البحر الأحمر، إثر انقلاب سيارة ملاكي أسفر عن إصابة شخص بإصابات خطيرة تم نقله إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج، والحادث الآخر انقلاب سيارة ملاكي عند مدخل الجونة بالطريق الدائري بالغردقة، وأسفر عن إصابة سائقها، وتم نقله إلى مستشفي الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

إصابة شخص في حادث رأس غارب

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بـ حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات «ر ي ع» على طريق «رأس غارب - المنيا» أسفر عن إصابة شخص يدعى فاروق بهاء في العقد الثالث من عمره، وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر والدفع بسيارة إسعاف ونقل المصاب إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مصدر طبي بمستشفى رأس غارب في تصريحات لـ«الوطن»، أن المصاب يعاني من اشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بقاع الجمجمة واشتباه كسر بالضلوع واشتباه نزيف بالبطن وجرح قطعي باليد اليسرى، وسحجات متفرقة بالوجه والجسم وتم عمل الإسعافات الأولية لهم وجار عمل اللازم.

حادث طريق الغردقة

بينما جاء الحادث الثاني بسبب طريق ىنقلاب سيارة ملاكي عند مدخل الجونة بالطريق الدائري الخارجي شمال مدينة الغردقة، أسفر عن إصابة «عبدالرحمن أحمد» في بداية العقد الخامس، وتمّ استدعاء سيارة إسعاف ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتبين إصابته جرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وتم عمل الإسعافات الأولية له، وتحرير محضر بالواقعةـ وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.