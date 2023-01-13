%47 من سكانها نساء.. قرية أبيوها بالمنيا خالية من العنف ضد المرأة

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمحافظة المنيا، ندوة توعوية حول «التمكين الاقتصادي للمرأة» ضمن مبادرة «قرية آمنة خالية من العنف ضد المرأة»، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقرية أبيوها، بمركز أبو قرقاص.

دعم وتمكين المرأة

وتأتي الندوة تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدعم وتمكين المرأة، وتعميم تجربتي محافظتي أسوان ودمياط «مدينة خالية من العنف ضد النساء»، الحائزتين على جائزة اليونسكو عام 2022، إذ جرى التنسيق بين وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة وإداراتها بمختلف المراكز، ووحدة حياة كريمة، والوحدات الفرعية على مستوى المدن، والقرى، وعقد الندوات التثقيفية الميدانية لتناول مختلف الموضوعات والقضايا الهامة الهادفة لرفع الوعي لدى المواطنين، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبحضور فاطمة الزهراء على مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وممثلي المجلس القومي للمرأة، وإدارة المرأة والطفل بمركز أبو قرقاص، وممثلي الوحدة المحلية، وعدد من الجهات المعنية.

أبيوها قرية آمنة خالية من العنف ضد النساء

من جانبها أوضحت، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أن المعايير التي تم اختيار قرية أبيوها كقرية آمنة خالية من العنف ضد النساء، لكونها من ضمن قرى حياة كريمة، ونسبة النساء بالقرية 47% والهدف الأساسي لوحدة تكافؤ الفرص هو تقديم الخدمات للمرأة والطفل في كافة النواحي.

وأشارت إلى أنه تم تناول العديد من القضايا الهامة، ومنها: شرح للخدمات المقدمة من خلال المجلس القومي للمرأة، والخط الساخن 15115، والفرق بين التكافل والكرامة والخدمات المقدمة من خلال التضامن الاجتماعي والدورات التدريبية الخاصة بريادة الأعمال للسيدات داخل القرية للتمكين الاقتصادي وقدرتها على النجاح والتقدم اقتصاديًا وامتلاكها الصلاحيات لصنع القرارات الاقتصادية، التمكين الاقتصادي في سياق حقوق المرأة والعمل، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة الشاملة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.