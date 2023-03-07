وظائف قيادية جديدة في «أزهر القليوبية».. تعرف على المواعيد والشروط وغلق الباب

أعلنت منطقة القليوبية الأزهرية عن فتح باب التقدم عن حاجتها لشغل وظيفة موجه وشيخ معهد حتى مطلع الأسبوع المقبل للراغبين في العمل بالوظائف المتاحة على أن تقدم الطلبات بالإدارات التعليمية وإدارة التنسيق بالمنطقة بالديوان العام في بنها

«الوطن» تستعرض الوظائف القيادية الجديدة في منطقة القليوبية الأزهرية ومواعيد التقدم وغلق الباب والشروط والأوراق المطلوبة.

وأوضح بيان منطقة القليوبية الأزهرية برئاسة الشيخ ممدوح عبد الجواد، أن الوظائف المتاحة للتقدم في وظيفة موجه كالتالي:

موجه فلسفة إدارة شبين القناطر ويشرف على إدارة الخانكة

موجه فلسفة إدارة قليوب ويشرف على إدارة القناطر الخيرية

موجه اجتماعي إدارة القناطر الخيرية

موجه لغة إنجليزية إدارة الخانكة

موجه شرعي إدارة شبين القناطر

موجه رياضيات إدارة الخانكة

شروط وظيفة موجه بمنطقة القليوبية الأزهرية

وأوضح البيان أن شروط وظيفة موجه بالإدارات التعليمية والتي سيتم غلق باب التقدم فيها الأحد المقبل 12 مارس الجاري هي :

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب و تأهيل تربوي

- أن لا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها

- ألا يكون محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

- أن يكون على درجة معلم أول (أ) على الأقل.

- أن يكون على رأس العمل .

- أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفء

- قضاء مدة بينية قدرها خمس سنوات في الوظيفة الأدنى.

- لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوافر فيها جميع الشروط .

- لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان الاحد المقبل 12 مارس الجاري

الأوراق المطلوبة وظيفة موجه بمنطقة القليوبية الأزهرية

وأوضح البيان أن الأوراق المطلوبة لشغل وظيفة موجه بمنطقة القليوبية الأزهرية في الوظائف الشاغرة هي :

- طلب مستوفى البيانات .

- صورة من خطاب اجتياز الكادر .

- صورة من بطاقة الرقم القومي .

- بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها .

-صورة من مباشرة العمل.

شروط ومواعيد التقدم لوظيفة شيخ معهد أزهري وخريطة المعاهد

في سياق متصل أعلنت تعلن منطقة القليوبية الأزهرية عن فتح باب التقدم عن حاجتها لشغل وظيفة شيخ حيث من المقرر غلق باب التقديم علي الوظائف الشاغرة الاحد المقبل 12 مارس الجاري

وأوضح بيان منطقة القليوبية الأزهرية أن الوظائف الشاغرة لوظيفة شيخ معهد أزهري في معاهد

الصفا (ب) إدارة طوخ التعليمية

الجعافرة (ب) إدارة شبين القناطر

بدوي بحيري (ب) كفرشكر التعليمية

فتيات منية شبين (ع) شبين القناطر التعليمية

باسوس (ب) لقناطر الخيرية التعليمية

فتيات المنيرة ع / ث القناطر الخيرية التعليمية

فتيات الشقر (ع) كفرشكر التعليمية

كفر عبيان (ب) الخانكة التعليمية

مرصفا ع ث بنين بنها التعليمية

الديرع/ ث بنين طوخ التعلبمية

شبين القناطرع/ ث بنين شبين القناطر

المنيرة ع بنين القناطر الخيرية

اوضح بيان منطقة القليوبية الازهرية ان شروط التقدم لوظيفة شيخ معهد هي :

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال أزهري تربوي مناسب

- أن يكون حاصلا على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الغير تربوية.

- أن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول (أ) على الأقل .

- الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط ٧٥ إلى ٩٠ على الأقل في العامين السابقين.

- أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى طبقا لبطاقة الوصف.

- أن لا يكون محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل .

-ألا يكون حاصلا على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها.

- أن يكون على رأس العمل .

أشار البيان إلى أن الأوراق المطلوبة هي :

- طلب مستوفى البيانات

- صورة من خطاب اجتياز الكادر

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها

- صورة من مباشرة العمل