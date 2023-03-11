ماراثون دراجات احتفالا بالأسبوع العالمي للمياه في سوهاج

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالتعاون مع فريق دراجوا سوهاج اليوم السبت الموافق 11 مارس ماراثون الدراجات الهوائية خلال فاعليات الاحتفال بالأسبوع العالمي للمياه بداية من مقر الشركة حتى قرية الكوامل قبلى بمركز المنشاة الجارى به تنفيذ مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو والمنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

واضاف ان فعاليات الاسبوع المائى تستمر فى الفترة من 10 الى 16 مارس الجارى وذلك تزامناً مع اليوم العالمى للمياه 22 مارس

مشاركة 20 دارج من مياه سوهاج

.واوضحت اسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج ان اليوم نفذ تحت شعار كل نقطة بتفرق و تم اليوم بمشاركة 20 من فريق دراجوا سوهاج وذلك للترويج لفاعليات الاسبوع المائى ونشر رسالة التوعية المايية وترشيد استهلاك المياه.

انشطة الاسبوع المائى بسوهاج

و تستمر فعاليات حملة الاحتفال بالأسبوع العالمي للمياه بالعديد من الانشطة التوعوية لطلاب المدارس والمعاهد الازهرية وطرق أبواب وندوات توعوية بمشاركة قادة الرأى كما يتم تنفيذ عدد من الانشطة التوعية بمركز الشباب.