جريمة عائلية مروعة تهز لندن.. أم تشنق ابنيها وتنهي حياتها

أقدمت سيدة بريطانية على ارتكاب جريمة مروعة، مؤخرا، بشنق ابنيها البالغين 7 و9 سنوات، وسط حيرة واسعة بشأن الدوافع.

العثور على الطفلين جثتين هامدتين

وجرى العثور على الطفلين جثتين هامدتين إلى جانب جثة والدتهما داخل المنزل، بحسب ما كشفت عنه السلطات في جنوب شرق العاصمة البريطانية لندن، وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الأم الجانية كانت تسمى «نادية دي جاجر»، وعمرها 47 عاما.

وتجري عناصر الشرطة البريطانية تحريات من أجل الوصول إلى أي أشخاص آخرين قد يكونوا على صلة بالجريمة المروعة، وقال عدد من جيران الأسرة، إنهما تعرضوا لصدمة كبرى حين علموا بمصرع الأم وطفليها، في ظروف مأساوية.

الأم كانت تعمل مديرة في شركة عقارات

ووفق تقرير في صحيفة «الصن»، فإن الاحتمال القائم حاليا هو أن الأم التي كانت تعمل مديرة في شركة عقارات محلية خنقت ابنيها، أو أنها قامت بشنقهما، ولم يجر العثور على أي أسلحة بموقع الجريمة، في حين يفترض أن يساعد الطب الشرعي على تحديد أسباب الوفاة بدقة.

وقال أحد الجيران إن التواصل مع المرأة كان محدودا، لكنها كانت لبقة، فيما كانت حالة الطفلين تدل على الأم تعتني بهما على نحو جيد، وأضاف الجار أنه خلال فصل الصيف كان الطفلان يخرجان ليلعبا ويمرحا أمام البيت، متابعا: «لا أحد يعلم سبب ما وقع».

وقال جار آخر إن المرأة الراحلة جاءت إلى الحي قبل نحو 5 سنوات، لكن يبدو أنها لم تندمج فيه جيدا، لأنها كانت ترد على السلام باقتضاب، فلا تزيد كلمة واحدة مع من يحادثها.