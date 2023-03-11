«أوكلا سبيد»: مصر تتقدم 5 مراكز في سرعات إنترنت الموبايل خلال يناير 2023

تقدمت مصر خمسة مراكز عالميِا في متوسط سرعات إنترنت الموبايل خلال يناير 2023، واحتلت المرتبة 86 من بين 138 دولة شملها القياس، بمتوسط سرعة بلغ 23.08 ميجا بت/ ثانية، بحسب تصنيف «سبيد تيست» من شركة «أوكلا» Ookla المتخصص في قياسات سرعات الإنترنت.

وبحسب التقرير، فإن مصر تقدمت على كوستاريكا التي جاءت بعدها مباشرة بمتوسط سرعة 23.4 ميجابايت/ ثانية، والسلفادور ونيجريا وتونس على التوالي، فيما احتلت روسيا المرتبة 85 بسرعة أعلى من مصر بشكل طفيف بلغت 23.46 ميجابايت/ ثانية.

الإمارات الأولى عالميا في سرعات إنترنت الموبايل

وتربعت الأمارات العربية المتحدة على عرش الدول الأسرع في سرعات إنترنت الموبايل بسرعة بلغت 161.15 ميجابايت/ ثانية، وتراجعت قطر إلى المركز الثاني بسرعة 155.51ميجابايت/ ثانية، بعد تصدرها المشهد خلال شهر ديسمبر 2022 خلال فترة استضافتها لكأس العالم لكرة القدم.

السعودية في المرتبة التاسعة

ووفقا للتقرير، تراجعت الصين مركزين في سرعات إنترنت الموبايل لتحتل المركز الثامن عالميا، متفوقة على المملكة العربية السعودية التي جاءت في المركز التاسع بسرعة إنترنت بلغت 97.90 ميجابايت/ ثانية متقدمة مركزين عن آخر تقرير صدر في نهاية العام 2022.

جهود جهاز تنظيم الاتصالات لتحسين جودة الخدمات

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن اتخاذه مجموعة من الإجراءات لتحسين جودة خدمات الاتصالات في القترة الأخيرة، أبرزها قيام الجهاز بمراقبة معايير جودة الصوت والبيانات، وتم تكثيف قياسات الجودة وزيادة مناطق القياس لتشمل 121 منطقة في 2022 بدلا من 51 منطقة في2019، وبدء تطبيق غرامات على تجاوز معايير جودة الخدمات شهريا، وقيام الجهاز بحوالي 118 ضبطية قضائية بالتعاون مع الجهات المختصة في مختلف أنحاء الجمهورية للقضاء على الأجهزة والشبكات غير الشرعية والتي تؤثر سلبيا على جودة الخدمات، والانتهاء من إنشاء المئات من أبراج المحمول لتحسين جودة الخدمات في كافة المحافظات.