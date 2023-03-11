رئيس أذربيجان يبحث مع نظيره البلغاري سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة

بحث رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم السبت ، مع نظيره البلغاري رومين راديف سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وذلك خلال اجتماع عقد بينهما في العاصمة باكو.

علييف: أشكركم على حضور منتدي باكو العالمي

ونقلت وكالة أنباء أذرتاج الأذرية عن علييف قوله :«أشكركم على حضور منتدي باكو العالمي، مشاركتك الشخصية ترفع مستوى المنتدى، ونتأكد من أنك ستقدم مساهمة مهمة في إمكانات هذا الحدث الدولي».

وناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بالتعاون في مجالات الطاقة والنقل وتوريد الغاز والزراعة وغيرها من المجالات.

واعترف الجانبان بمساهمة أذربيجان في أمن الطاقة الأوروبي وتطرقوا إلى مسألة بناء وصلة غاز جديدة في أوروبا.

راديف يدعو نظيره الأذربيجاني لزيارة رسمية

كما أكّد الرؤساء أهمية الاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء الذي عقد في باكو الشهر الماضي وأشاروا إلى أن أذربيجان أصبحت دولة مهمة تزود أوروبا بالطاقة الخضراء.

وشهد الاجتماع، تبادل وجهات النظر حول موضوع التعاون في مجال النقل وزيادة حجم البضائع العابرة من بلغاريا عبر أذربيجان إلى دول آسيا الوسطى.

ودعا الرئيس البلغاري رومين راديف الرئيس الأذربيجاني للقيام بزيارة رسمية لبلاده حيث تم قبول الدعوة بامتنان.