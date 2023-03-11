الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 25 شخصا في 7 محافظات

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، القبض على 25 متهماً، من بينهم متهمون بأحكام إرهابية في 7 محافظات.

الكمائن أسفرت عن القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء

وقالت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع» - أنه تم نصب كمائن محكمة في مناطق محافظات (بغداد والأنبار وكركوك وديالى وميسان ونينوى وصلاح الدين)، وذلك استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة لأقسام وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات ديالى وميسان وصلاح الدين وبالتعاون مع الاستخبارات.

وأسفرت تلك الكمائن عن القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضائي الشرقاط والمجر الكبير، و23 متهماً بقضايا قانونية متنوعة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، كما تم ضبط هاون 60 ملم مع 40 قنبرة وكمية من الأسلحة والأعتدة المختلفة في محافظة ميسان في قضاء قلعة صالح، وتم تسليم المتهمين إلى الجهات المعنية ومصادرة الأسلحة والأعتدة المضبوطة.