المشدد 3 سنوات لطالب وموظف تسببا في فقدان سيدة لبصرها بطوخ

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لطالب وموظف، لاتهامهما بالتعدي بالضرب على ربة منزل وإحداث عاهة لها بفقدان البصر في عينها اليمنى، والتسبب في تلف المحصول الخاص بأرضها الزراعية، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وصدر الحكم في الدائرة السادسة، جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم علي، ووكيل النيابة محمود حنفي

إحالة المتهمين للنيابة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 20405 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3014 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين «عبد الحميد م ع»، 20 سنة، طالب، و«محمد ع ع»، 56 سنة، موظف، مقيمان بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، ضربا المجني عليها «إكرام ا ع»، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك، وإثر خلاف سابق فيما بينها والمتهمين، فوجئت بقيامهما بالعبث بالمحصول الخاص بها.

خلافات سابقة بين المجني عليها والمتهميّن

وتابع أمر الإحالة، أنه حال قيام المجني عليها بمعاتبتهما فوجئت بالمتهم الأول ممسكاً بكلتا ذراعيها متعدياً عليها بأن كال لها عدة لكمات، بينما قام المتهم الثاني بالتعدي عليها بأن كال لها ضربة واحدة بالوجه مستخدماً أداة قالب طوب، حال ارتدائها نظارة طبية فتهشمت فدلف زجاجها بعينها اليمنى فحدثت إصابتها التي تخلف لديها جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، والتي تمثلت في فقدان إبصار العين اليمنى والتي تقدر نسبتها بنحو 35%، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأجرزا أداة «قالب طوب»، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.