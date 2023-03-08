وزيرة الهجرة: نسعى جاهدين للتواصل المباشر مع الجاليات المصرية في الخارج

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن استراتيجية عمل الوزارة التي تستهدف تقديم كل المزايا والمحفزات والتيسيرات لأبناء الوطن بالخارج، دون التدخل في حساباتهم الشخصية أو تحويلاتهم المادية، وإنه عكس ما يتداول من شائعات خلال هذه الأيام، ليس لدينا أي نية لاستقطاع أي جزء من تحويلات المصريين بالخارج.

تقديم المزايا والمحفزات والتيسيرات لأبناء الوطن المغتربين

وأشارت وزيرة الهجرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن كل ما يدار حاليا حول تدخل الوزارة أو الحكومة في التحويلات المالية للمغتربين بالخارج شائعات، الهدف منها إثارة الجدل وإخفاء المزايا والخدمات التى تتيحها الدولة لأبنائها بالعاملين والمقيمين بالخارج، ممثلة في وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأضافت «جندي»، أنها منذ توليها منصب الوزارة، وهي تسعى جاهدة للتواصل المباشر مع الجاليات المصرية بالخارج، في كل الدول المضيفة، وذلك من خلال إطلاق مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، التي تتمكن من خلالها عقد اجتماعات عدة مع ممثلي الجاليات المصرية حول العالم.

ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم خاصة الجيلين الثاني والثالث

وأكدت وزيرة الهجرة، حرصها الدائم على عرض الحقائق ونفي الشائعات والتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، كما تحرص على عرض كل الملفات التي تعمل عليها والخدمات التى تصل إليها على الجاليات المصرية بالخارج في كل اجتماع تعقده معهم عبر تطبيق «زووم».

وأشارت «جندي» إلى أهمية المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، التي أطلقتها الوزارة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم، خاصة الجيلين الثاني والثالث، والحفاظ على هويتهم ولغتهم العربية، ما جعل الوزارة تطلق المرحلة الثانية منها تحت عنوان «جذورنا المصرية».