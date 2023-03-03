البيتكوين تتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين وسط مخاوف بشأن صناعة التشفير

تراجعت أسعار العملات المشفرة، خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث كان المستثمرون يقيمون المشاكل المالية الأخيرة في سيلفرغيت كابيتال أحد مزودي الخدمات المصرفية لصناعة العملات المشفرة، بشكل يشير إلى الإفلاس المحتمل.

انخفاض عملة البيتكوين

وهبطت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، وسط قلق المستثمرين من الأزمة التي تواجه سيلفرغيت.

وكان آخر انخفاض لعملة البيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، بأكثر من 4% عند 22.364 دولار، بحسب رويترز.

توقف شركات التشفير عن النشاط

جاء الانخفاض، بعد ساعات من إعلان العديد من شركات التشفير أنها توقفت عن قبول أو بدء المدفوعات من أو إلى Silvergate - بما في ذلك Coinbase وGalaxy Digital وCircle وPaxos وBitstamp.

أزمة سيلفرغيت

وقالت سيلفرغيت، التي أصبحت البنك المفضل لأعمال العملات الرقمية، في بيان يوم الأربعاء، إنها لن تفي بالموعد النهائي الممدد لتقديم تقريرها السنوي وحذرت من أنها قد لا تكون قادرة على العمل لمدة 12 شهرًا أخرى، بحسب رويترز.

سيولة التشفير العالمية

وقالت كلارا ميدالي، مديرة الأبحاث في كايكو، قد يكون التحول الهبوطي بالتأكيد رد فعل متأخر على مشكلات سيلفرغيت المستمرة، تشارك العديد من البورصات الكبيرة وصناع السوق مع Silvergate لإجراء معاملات سريعة بين الكيانات، وأي توقف في النشاط يمكن أن يكون له تأثير على سيولة التشفير العالمية.

أسعار البيتكوين

ظلت أسعار البيتكوين والإيثر ثابتة طوال يوم الخميس، بينما انخفضت أسهم سيلفرغيت بنسبة 57%.

وتعافت البيتكوين، هذا العام بعد انخفاضها بأكثر من 60% في عام 2022، إلى أقل من 17000 دولار وسط تراجع الأصول الخطرة وانهيار منصة FTX، التي كانت أحد عملاء Silvergate، في المقابل ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 30% هذا العام.