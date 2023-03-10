مدير تسويق حياة كريمة لـ قناة الحياة: أطلقنا أكبر مبادرة حماية اجتماعية على مستوى العالم

قالت الآلاء حسن، مدير التسويق بمؤسسة حياة كريمة، إن أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر والعالم كله هي المبادرة التي جرى إطلاقها مؤخرا ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي «كتف في كتف».

حسن: بدء أولى مبادرات لتوزيع المواد الغذائية والحماية الاجتماعية

وأضافت «حسن»، خلال استضافتها ضمن مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنوي «كتف في كتف»، ويقدمه برنامج «أهل بلدنا»، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن اليوم، سيتم بدء أولى مبادرات لتوزيع المواد الغذائية والحماية الاجتماعية في مصر والعالم كله بمساعدة المتطوعين في مصر.

هدفنا توزيع 10 الآلاف كرتونة غذائية على أهالي سيناء

واستطردت: «إحنا معانا النهاردة في جنوب سيناء 6 مؤسسات، والهدف أننا نوزع منتجات غذائية وعينية، ومعانا 11 تريللا، وفيهم 20 ألف كرتونة غذائية وألفين بطانية و400 طن مساعدات، ودور مؤسسة حياة كريمة هو توزيع 10 الآلاف كرتونة غذائية على أهالي سيناء، وهنوصلهم لحد بيوتهم علشان نوصل الخير لكل البيوت في مصر».

وتابع: «الحدث ده هيكون الأكبر، وهننزل بالمتطوعين في مصر كلها، وهنقوم بالتعبئة وتجميع والتشارك بين كل المتطوعين بين كل مؤسسات المجتمع المدني علشان نقدر نوصل الكراتين الغذائية في شهر رمضان».