قناة القاهرة الإخبارية: أكثر من 200 مدينة فرنسية تشهد احتجاجات على نظام التقاعد

تعاود النقابات العمالية في فرنسا الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد، وذلك بعد أيام من احتجاجات ومظاهرات مليونية شهدتها مدن فرنسا.

احتجاجات في 200 مدينة

وفي هذا السياق، قال خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من باريس، إن أكثر من 200 مدينة فرنسية تشهد احتجاجات اليوم، وتستعد مدن أخرى لاحتجاجات في الأيام المقبلة بسبب إصلاح نظام التقاعد.

وأشار إلى أن محطة قطارات السكك الحديدية في مارسيليا تشهد إضرابات، إذ تحدث وزير النقل الفرنسي عن أن هناك بعض الاضطرابات تحدث في عدة مجالات أهمها مجال الطاقة، وعدم وصول الوقود إلى المحطات، مما قد يؤثر بالسلب على الإنتاج في فرنسا.

إضرابات في قطاع الطيران

وتابع: «هناك أيضًا إضرابات في قطاع الطيران المدني في عدد من المطارات والموانئ الفرنسية» مشيرًا إلى أن الصحافة الفرنسية وصفت هذا الأسبوع بالحاسم لما شهده من أحداث وإضرابات.

وأكد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجه خطابًا للنقابات العمالية، وقال إن النقابات رفضت الحديث مع الحكومة الفرنسية، وأن باب الحكومة ووزير العمل الفرنسي ما زال مفتوحًا للدخول في مفاوضات مع المحتجين.