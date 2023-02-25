حبس المتهم بقتل شاب بالمطرية 4 أيام على ذمة التحقيق.. مشادة أدت لوفاته

قررت النيابة العامة حبس المتهم بقتل شاب بطعنة نافذة في البطن بسبب مشادة كلامية بالمطرية 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل البلاغ

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة المطرية من مستشفى المطرية العام بوصول شاب مصاب بطعنه ووفاته أثناء إسعافه.

وبالانتقال والفحص تبين أنه يدعى «محمد س ح، 22 عاما»، مصاب بطعنة نافذة في البطن أدت إلى وفاته، وكشفت التحريات أن مشادة كلامية حدثت بين المتهم والمجني عليه تطورت إلى قيام المتهم بإحضار سلاح أبيض «سنجة» وقتل المجني عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة .

العقوبة المنتظرة للمتهم

عن العقوبة المتوقعة للمتهم، عقَّب المحامي حسن شومان، إنّ الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنّه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أنّ هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».