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«Creed III» يحقق 101 مليون دولار خلال 3 أيام في السينمات

كتب:

نورهان نصرالله
05:27 ص | الأربعاء 08 مارس 2023
مشهد من فيلم «Creed III»

مشهد من فيلم «Creed III»

وصلت إيرادات فيلم «Creed III» في أول 3 أيام بدور العرض السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية بـ 58 مليون دولار، بينما حقق في السوق الخارجية 43 مليون دولار، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم لـ 101 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وجاء فيلم «Creed III» في المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر المحلي لمدة 3 أيام على التوالي، حيث حقق في أول يوم 22 مليون دولار، وفي اليوم الثاني سجل 21 مليون دولار، بينما تراجعت الإيرادات في اليوم الثالث لتصل لـ 14.9 مليون دولار.

تفاصيل فيلم «Creed III»

يعتبر الفيلم هو الجزء الثالث في سلسلة أفلام «Creed»، والتاسع في سلسة أفلام «Rocky»، من إخراج وبطولة مايكل بي جوردان في أول تجاربه الإخراجية الطويلة في السينما، ويشارك في بطولة الفيلم تيسا طومسون، وجوناثان ماجورز، وود هاريس، وفلوريان مونتينو، وفيليسيا رشاد، وتعتبر المرة الأولى التي لا يشارك فيها سيلفستر ستالون في سلسلة الأفلام بشخصية «روكي بالبوا».

 

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