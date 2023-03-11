انطلاق فعاليات المهرجان الرياضي الرابع للألعاب الفردية والجماعية بجامعة سوهاج

انطلقت فعاليات المهرجان الرياضي الرابع للألعاب الفردية والجماعية بجامعة سوهاج، اليوم، الذي تنظمه إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، على مدار يومي 11 و12 من مارس الجاري، على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم.

وصرح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، بأن المهرجان الرياضي يعد حدثاَ سنويا مهماَ يلتقي فيه طلاب الجامعة من مختلف الكليات لممارسة الألعاب الرياضية التى تتناسب مع ميولهم ورغباتهم، ويهدف إلى خلق روح التنافس الشريف فيما بينهم، واستغلال طاقاتهم وتنمية مواهبهم، وغرس قيم الروح الرياضية والانضباط والعمل الجماعي.

تنظيم المهرجان الرياضي

وتفقد الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، فعاليات اليوم الأول للمهرجان، موضحا أن تنظيم المهرجان الرياضي، يأتي ضمن خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2022 / 2023، إذ تحرص إدارة الجامعة، على تقديم كل سبل الدعم لإقامة مثل تلك الفعاليات، التي تساهم فى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لإظهار مهاراتهم ومواهبهم الرياضية، لتأهيل المتميزين منهم للانضمام إلى منتخبات الجامعة، والمشاركة في البطولات القمية.

ألعاب رياضية مميزة بالمهرجان

وأشار صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، بجامعة سوهاج، إلى أن المهرجان يضم عدد من الألعاب الرياضية المميزة، منها الفردي مثل تنس الطاولة والعدو 100 متر، ومنها الجماعي مثل خماسي كرة القدم، كرة السلة 3×3، والكرة الطائرة.

ويشارك في المهرجان 424 طالبا وطالبة من 17 كلية، إلى جانب طلاب المدن الجامعية، ويقوم بالتحكيم والإشراف على الفعاليات، نخبة من المختصين الرياضيين بإدارات رعاية الشباب.