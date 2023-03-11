وزارة المالية الكندية تفرض حظرا على استيراد الصلب والألومنيوم الروسي

أعلنت وزارة المالية الكندية فرض حظر تجاري على استيراد الصلب والألومنيوم الروسي.

وذكرت الوزارة الكندية ، في بيان اليوم السبت، أن «استيراد جميع منتجات الألومنيوم الروسية، مثل الألومنيوم غير المشغول وألواح الألمنيوم والمنتجات النهائية بما في ذلك الحاويات والأدوات المنزلية الأخرى المصنوعة من الألمنيوم، محظور الآن».

وأضافت أنه جرى حظر جميع منتجات الصلب الروسية الأساسية؛ بما في ذلك الحديد والصلب غير السبائكي والمنتجات شبه المصنعة والمنتجات النهائية مثل الأنابيب.

وقالت الوزارة إن «هذا الحظر سيحرم روسيا من القدرة على توليد الإيرادات التي تحتاجها لدفع ثمن حربها ضد أوكرانيا، وتواصل كندا العمل جنبًا إلى جنب مع شركائها وحلفائها لمحاسبة روسيا».

كندا استوردت بـ 45 مليون دولار من الألومنيوم عام 2019

يذكر أنه في عام 2021، استوردت كندا 45 مليون دولار من الألومنيوم و213 مليون دولار من منتجات الصلب من روسيا.