الأنفاق: لا تحريك لأسعار تذاكر المترو بعد تشغيل المحطات الجديدة

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، عن عدم تحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق، بعد تشغيل المحطات الجديدة «ناصر - ماسبيرو - الزمالك - الكيت كات»، وأن أسعار تذاكر المترو كما هى 5 جنيهات و7 جنيهات و10 جنيهات، مؤكدة أنها تعمل على تنفيذ خط مترو التعبة - الكيت كات، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

لا دراسات لتحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق

وقالت القومية للأنفاق، إنه لا يوجد أى دراسات خاصة بتحريك أسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق، وأن الأسعار كما هى عقب افتتاح وتشغيل محطات «ناصر - ماسبيرو - الزمالك - الكيت كات»، رسميا أمام الركاب منتصف يوليو المقبل، لافتة إلى أن التشغيل التجريبي سيبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة، للتأكد من السلامة الفنية للقضبان ونظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد، وسلامة مسير القطارات دون ركاب.

تعريفة المترو 5 و7 و10 جنيهات

وأكد مصدر مسؤول في الهيئة القومية للأنفاق، لـ«الوطن»، أن أسعار تذاكر المترو كما هى دون زيادات حتى بعد افتتاح المحطات الجديدة «ناصر - ماسبيرو - الزمالك - الكيت كات»، مشيرا إلى أن تعريفة ركوب المترو هى 5 جنيهات و7 جنيهات و10 جنيهات، وأن الهيئة تواصل تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، لتخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبري، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

غرفة عمليات لمتابعة سير حركة القطارات

وفي سياق مختلف، أوضح أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك غرفة عمليات تتابع سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، على الخطوط الثلاثة للمترو، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أى معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، مؤكدا أن الشركة لم ترصد أى حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في 2022.