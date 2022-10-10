القومية للأنفاق: لا زيادة في أسعار تذاكر المترو بعد افتتاح 4 محطات جديدة

كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية للأنفاق، عن عدم زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، بعد افتتاح 4 محطات جديدة تجريبيا أمام الركاب الأسبوع الماضي، على أن يتم تشغيلها رسميا أمام الركاب، تزامنا مع قمة المناخ خلال الشهر المقبل، مشيرا إلى أن المحطات الجديدة التي تم افتتاحها بالخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، هي محطات «ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازي - الكيت كات»، مؤكدا أن المحطات الجديدة نُفذت طبقا للمواصفات العالية، كما تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

أسعار تذاكر مترو الأنفاق تبدأ بـ 5 جنيهات

وقال المصدر، في تصريحات لـ «الوطن»، إنه لا يوجد أي زيادات على أسعار تذاكر مترو الأنفاق في الوقت الحالي، لافتا إلى أن أسعار تذاكر المترو تبدأ بـ 5 جنيهات حال استقلال الراكب 9 محطات، و7 جنيهات حال استقلال الراكب 16 محطة، و10 جنيهات حال استقلال الراكب 40 محطة، مؤكدا أن الخط الثالث للمترو، يقدم خدمات أوروبية لجميع الركاب، كما أن هناك مراحل يتم تنفيذها في هذا الخط وسيتم استكمالها قريبًا.

الخط الثالث للمترو يقل مليون و500 ألف راكب يوميا

وأوضح المصدر، أن الخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، سيقل ما يقرب من مليون و500 ألف راكب يوميا عقب استكمال جميع محطاته، مؤكدا أن جميع القطارات العاملة مكيفة وتقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، منوها بأن المحطات الجديدة بالخط الثالث للمترو، يوجد بها ماكينات «T.V.M» لاستخراج تذاكر المترو آليا، للقضاء على زحام شباك التذاكر.

إجراءات مشددة ضد كورونا داخل محطات مترو الأنفاق

وأكد المصدر، أن جميع محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، ملتزمة تماما بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات قبل ساعات التشغيل، وتطهير المحطات، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.