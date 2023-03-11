أوكرانيا تستعد لشن «هجوم الربيع» في جبهة دونباس

بدأت أوكرانيا في التحضير لـ«الهجوم المضاد» أو ما يسمى بـ«هجوم الربيع» عن طريق استلام عدد من الأسلحة النوعية التي كانت تطالب كييف الغرب وحلفاءها بها؛ أبرزها منظومة باتريوت الأمريكية والتي وصلت إلى الأراضي الأوكرانية، صباح أمس الجمعة.

وأكد سفياتوسلاف بودولاك، مسؤول عسكري أوكراني في جبهة دونباس، في تصريحاته لـ «سكاي نيوز عربية»، وصول المنظومة الصاروخية الأمريكية لكن دون تفعيلها حتى الآن، مشيرًا إلى وصول المزيد من الدعم العسكري بوتيرة أسرع خلال الأسابيع القليلة الماضية.

صفقات أسلحة أوروبية لكييف

المنظومة الصاروخية «باتريوت» لم تكن وحدها التي وصلت حديثًا للجيش الأوكراني، حيث تسلمت كييف خلال الأسبوع الماضي العديد من الصفقات؛ أبرزها جسور مائية ومدرعات (Stryker) الأمريكية ، بجانب دبابات من بولندا.

التدريب والتحضير في جبهة دونباس

ويرى سفياتوسلاف بودولاك، المسؤول العسكري الأوكراني في جبهة دونباس، أن بلاده في طريقها لاستنشاق هواء القوة من جديد بتدبير هجوم معاكس أو تنفيذ ما يطلق عليه «الصمود الفاعل» دون انسحابات كما حدث في محوري سوليدار وباخموت، وغيرهما من الأراضي والمدن الاستراتيجية.