الحياة الآن.. مباشر: بدء العمل على تنفيذ 1824 وحدة سكنية بـ15 مايو

عرض برنامج الحياة الآن المذاع على قناة الحياة، تقريرا يرصد بدء العمل بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة غرب الخمسين فدان بمدينة 15 مايو جنوب القاهرة.

مشروعات الإسكان الاجتماعي

وأوضح التقرير، أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والمنفذة بجميع المدن على مستوى الجمهورية، وتستهدف توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل.

إنشاء 76 عمارة بمنطقة الخمسين فدان

والإسكان الاجتماعي بمنطقة الخمسين فدان في مدينة 15 مايو، يستهدف إنشاء 76 عمارة وتضم 1824 وحدة سكنية، ومساحة الوحدة السكنية بالمشروع 90 مترا ضمن شقق ووحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الخمسين فدان في 15 مايو.

توفير 500 فرصة عمل

وتتضمن المشروعات السكنية المقامة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين مجمعا للإسكان ومدرسة وحضانة وأسواق ومناطق ترفيهية وجميع الخدمات، كما وفر المشروع 500 فرصة عمل لمنطقة الخمسين في 15 مايو جنوب القاهرة.