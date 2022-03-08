«الوطن» تنشر خريطة المشروعات السكنية الجديدة: ستطرح في مايو المقبل

علمت «الوطن» من مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الطرح القادم لوحدات الإسكان بالمدن الجديدة للمصريين بالخارج والداخل، والتي أعلن عنها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قبل أيام يضم وحدات سكنية متنوعة بمشروعات: « العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، الأبراج الشاطئية، الحي اللاتيني، و مشروع صواري بمحافظة الإسكندرية والمنصورة الجديدة»، مشيرة إلى أنه من المتوقع طرح هذه الوحدات السكنية خلال شهر مايو المقبل.

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن منطقة «الداون تاون» بالعلمين الجديدة وحدها، تضم 40 عمارة بها 1320 وحدة سكنية، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتوسط، وبمساحات تبدأ من 90 مترًا وتصل إلى 300 متر مسطح لوحدات (Tawin House) بالـ«روف»، كما تضم وحدات الحي اللاتيني نحو 10 آلاف وحدة سكنية عبارة عن عمارات، و«فيلات» و«شاليهات، إضافة إلى 4096 وحدة سكنية بمشروع «سكن مصر».

تنفيذ 30887 وحدة سكنية بالعلمين الجديدة

وأشارت المصادر إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية الجاري تنفيذها بالمدينة حاليًا بلغت 30887 وحدة سكنية متنوعة، وروعي في تنفيذها أن تكون متنوعة لتلبية الطلب على السكن، وتضم المدينة مشروعات «الإسكان المتميز، سكن مصر، عمارات الداون تاون، إسكان الحي اللاتيني وإسكان منطقة الـ700 فدان ومنطقة الأبراج الشاطئية».

تنفيذ وحدات سكنية بالعلمين الجديدة

وأوضحت المصادر أنه جار تنفيذ 840 وحدة سكنية عبارة عن 35 عمارة، بمشروع الإسكان المتميز، و4096 وحدة سكنية عبارة عن 128 عمارة بمشروع سكن مصر، و1320 وحدة سكنية بمساحات مختلفة عبارة عن 40 عمارة بعمارات «الداون تاون» بمواصفات تشطيب إسكان متميز، بينما تضم منطقة الحى اللاتينى 11655 وحدة سكنية.

مشروع «كمباوند» سكني يضم 12500 وحدة سكنية

وأوضح المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه جار تنفيذ مشروع «كمباوند» سكني عمراني متكامل على مسطح 700 فدان، يضم «فيلات وشاليهات وشقق العمارات» والتي تضم حوالي 12500 وحدة سكنية، وهذا بخلاف المسطحات التجارية، وتتمتع منطقة الفيلات فيها بطبيعة خلَّابة كونها مقامة على جزر صناعية كل جزيرة تحتوي على عدد قليل من الفيلات تتمتع بطابع ساحلي خاص.

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم المشرف على التجمع العمراني «صوارى» بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، أن مشروعات التجمع العمراني «صوارى» تضم 3068 وحدة سكنية، تقع على مساحة 60 فدانًا ضمن المرحلة الأولى من المشروع، وهي عبارة عن 64 عمارة داخل «كومباوند» إسكان فاخر، تتراوح مساحة الوحدات به، بين 130 مترًا إلى 280 مترًا، كما يضم المشروع تنفيذ 310 فيلات سكنية وتقام على مساحة 57 فدانًا.

الغمراوي: المشروع يشمل 79 عمارة

أما المهندس محمد الغمراوي، المشرف على تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، فقال في تصريحات لـ«الوطن» أن المشروع يشمل تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضي ببعض العمارات، وأن المشروع يشمل أيضًا تنفيذ «مول» تجاري إداري ترفيهي، على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وجراجًا يتسع لـ1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيس مكشوف أمام «المول».

ويتكون مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو من جراج سفلي «بدروم» بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي «تجاري» بمسطح 16970 م2، وطابق أول «جراج علوي» بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة «مثلث ماسبيرو» على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 طابقًا سكنيًا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 طابقًا سكنيًا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع «إداري» يتكون من «بدروم» + دور أرضي تجاري، و15 طابقًا متكررًا.

توجيهات مهمة من رئيس الوزراء

وكان الدكتور مصطفى مدبولي أمر بسرعة الإعداد لخطة طرح وحدات سكنية متنوعة للمصريين في الخارج، تلبيةً لرغباتهم، بوحدات «العاصمة الإدارية الجديدة، ووحدات العلمين الجديدة، بالأبراج الشاطئية، والحي اللاتيني، ومشروع صواري بمحافظة الإسكندرية» تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الدكتور عاصم الجزار أعلن أنه يجري حاليًا حصر الوحدات التي انتهى تجهيزها للطرح، كما يجري بالفعل التنسيق لزيادة الوحدات المطروحة لمتوسطي الدخل بالإعلان الجاري الحجز به حاليًا للتيسير على المواطنين.