الحياة الآن.. مباشر: تطوير المنطقة الصناعية في 15 مايو بتكلفة 94 مليون جنيه

عرض برنامج الحياة الآن المذاع على قناة الحياة، تقريرا يرصد استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية الثانية بمدينة 15 مايو جنوب القاهرة.

أعمال تطوير المنطقة الصناعية

وأوضح التقرير أن الأعمال تأتي ضمن تطوير المناطق الصناعية لدعم الصناعة والمستثمرين لتقديم افضل الخدمات لدعم المسيرة التنموية، وتضمت أعمال تطوير المنطقة الصناعية أعمال رفع كفاءة الطرق وتجميل المدخل الجنوبي لمدينة 15 مايو، المقامة على مساحو 319 فدان.

نسبة التنفيذ 15% لأعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة

واشار التقرير إلى أن اعمال تطوير ورفع كفاءة المدينة الصناعية بـ 15 مايو جاءت على امتداد 15 كيلو متر، بتكلفة 94 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 15% لأعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية الثانية بمدينة 15 مايو.