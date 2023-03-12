خريطة قطع المياه بالمحافظات اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد عدة قرى ومدن بالمحافظات قطع المياه على مدار الساعات القادمة، حيث أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد قطع المياه اليوم الأحد عن مدينة موط القديمة وجنوب موط من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 ظهرا لإجراء أعمال رفع الرمال والرواسب من بيارة محطة الرفع.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بالمواطنين بالمناطق المتأثرة بقطع المياه توفير مياه فترة الانقطاع خاصة أصحاب المحال التجارية والمخابز والمستشفيات.

قطع المياه 15 ساعة بالفيوم

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم عن قطع المياه عن عدة مناطق صباح غد هي مركز طامية بالكامل و المنطقة الصناعية بكوم أوشيم ومنشأة طنطاوي بمركز سنورس - منشأة بنى عتمان وتوابعهم بمركز سنورس ومدينة الصالحيه بمركز الفيوم والناصرية بمركز الفيوم ومدينة سيلا بمركز الفيوم والعدوة بمركز الفيوم وتوابعهم للصيانة بخط بخط مياه الشرب قطر 1000 مم بجوار عزبة عفت الشوكي على بحر وهبي بمركز طامية.

مواعيد قطع المياه

وحددت الشركة مواعيد انقطاع المياه من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 صباح الثلاثاء لمدة 15 ساعة.

وأهابت الشركة بالمواطنين و بأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بالقطع فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ عن قطع المياه الأحد بمدينة قلين والقرى التابعة لها لمدة 12 ساعة للصيانة الدورية بداية من الساعة 7 صباحا للساعة 7 مساء.

عودة المياه بالمنوفية

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية بمواعيد عودة المياه عن المناطق المتأثرة بقطع المياه بشارع صلاح الدين من مسجد السنيه حتى سنترال أشمون وشارع شكري القواتلي والطريق الدائري وشارع مزرعة الصاوي ومنطقة عجمي شعير وكوبري العزباوي وكوبري شرف وعزبة الباشا وأبو يوسف والنجار وعيسى بمركز أشمون الساعة 9 مساء اليوم بعد قطعها ل12 ساعة من الساعة 9 صباحا لتجميع خطوط المياه.