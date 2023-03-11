قطع المياه 15 ساعة في 8 مناطق بالفيوم.. تعرف على المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، قطع المياه عن مناطق «مركز طامية بالكامل - المنطقة الصناعية بكوم أوشيم - منشأة طنطاوي بمركز سنورس - منشأة بنى عتمان وتوابعهم بمركز سنورس - الصالحية بمركز الفيوم - الناصرية بمركز الفيوم – سيلا بمركز الفيوم – العدوة بمركز الفيوم وتوابعها»، وذلك لمدة 15 ساعة بدءاً من الساعة التاسعة صباح الإثنين المقبل حتى الثانية عشر ليلاً من نفس اليوم.

صيانة 2 نقطة تسرب بخط مياه الشرب

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، في بيان، إلى أن سبب قطع المياه هو القيام بأعمال الصيانة لعدد 2 نقطة تسرب بخط مياه الشرب قطر 1000 مم بجوار عزبة عفت الشوكي على بحر وهبي بمركز طامية.

تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة قطع المياه لافتا الي قيام الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

ضرورة توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه

فيما أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على ضرورة توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي وذلك تزامنا باحتفال العالم باليوم العالمي للمياه في 22 مارس من كلّ عام بهدف التركيز على أهمية وجود المياه والدعوة إلى الإدارة المُستدَامة لمصادرها.