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قطع المياه 8 ساعات عن عدة مناطق في حلوان اليوم

كتب:

أيمن حمزة
03:29 م | الجمعة 10 مارس 2023
انقطاع مياه الشرب عن حلوان العاشرة مساء اليوم

انقطاع مياه الشرب عن حلوان العاشرة مساء اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق «شرق حلوان - منطقة مساكن الضباط بحلوان - حلوان البلد - مثلث حلوان - منشية جمال عبد الناصر - عرب غنيم - المساكن الاقتصادية - منطقة امتداد مدينة 15 مايو» بدءًا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 10 - 3 – 2023، حتى الساعة 6 صباح غدٍ السبت الموافق 11 - 3 – 2023.

مياه القاهرة: الانقطاع لأعمال إحلال وتجديد للوحات الكهربائية بمحطة مياه التبين

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه، نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد للوحات الكهربائية بمحطة مياه التبين، والمغذية لمناطق حلوان / 15 مايو.

تدبير احتياجات المستشفيات والمخابز من المياه

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع، وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125، أو التواصل عبر خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.