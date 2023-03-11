خريطة قطع المياه اليوم بالدلتا.. اعرف المناطق والمواعيد

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية والدقهلية قطع المياه عن عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها اليوم لتجميع وربط الخطوط، فيما انتهت شركة مياه القاهرة من أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه التبين والمغذية لمناطق «حلوان / 15مايو» وإعادة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة.

الأماكن المتأثرة بقطع المياه في المنوفية

أعلنت شركة المياه بالمنوفية عن قطع المياه اليوم السبت بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء، عن «شارع صلاح الدين من مسجد السنية حتى سنترال أشمون وشارع شكري القواتلي حتى الطريق الدائري وشارع مزرعة الصاوي ومنطقة عجمي شعير ومن كوبري العزباوي حتى كوبري شرف وعزبة الباشا وأبو يوسف والنجار وعيسى بمركز أشمون».

تجميع خطوط المياه الجديدة على الشبكة العمومية

وأشارت شركة المياه إلى أن السبب في قطع المياه هو تجميع خطوط المياه الجديدة على الشبكة العمومية مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومسؤولي الجهات الحكومية تدبير احتياجاتهم من المياه لاستخدامها خلال تلك الفتره المذكوره .

موعد قطع المياه بمناطق محافظة الدقهلية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قطع مياه الشرب اليوم لمدة 8 ساعات؛ بداية من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الساعة الخامسة مساءًا بكل من مناطق البيلوق، واللاوندي.

وأشارت الشركة إلى أن سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال إلغاء لخط مياه قطر 8 بوصة اسبستوس، وربط خط مياه قطر 10 بوصة بلاستيك بصحارة اللاوندي، وعمل عدد 3 قطعيات على خط مياه قطر 10 بوصة، لافتة إلى أنها ستدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

عودة ضخ المياه إلى طبيعتها بمناطق جنوب القاهرة

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد الوحدات الكهربائية بمحطة مياه التبين والمغذية لمناطق «حلوان / 15مايو» قبل الميعاد المحدد بساعة وتم التشغيل وضخ المياه إلى مناطق «شرق حلوان – منطقة مساكن الضباط بحلوان – حلوان البلد – مثلث حلوان – منشية جمال عبد الناصر – عرب غنيم – المساكن الاقتصادية – منطقة امتداد مدينة 15 مايو – سجن مايو المركزى».