حي المنتزه: تنفيذ 30% من تطوير «عزبة محسن» بالإسكندرية

أكدت رئيس حي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، المهندسية جيهان مسعود، الانتهاء من تنفيذ 30% من أعمال خطة تطوير العشوائيات في منطقة «عزبة محسن»، حيث تم إنشاء خط طرد الصرف الصحي ومحطة الصرف الجديدة بشارع «نجع 6 أكتوبر»، مشيرةً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من إنشاء خط الطرد خلال فترة تتراوح بين أسبوع و10 أيام.

وقالت رئيس حي المنتزه أول، في بيان رسمي صدر عن مكتبها مساء اليوم الخميس، إنه تم التشديد على التواجد الميداني لمتابعة المشروعات المقامة بنطاق الحي، وبالتحديد في خطة تطوير العشوائيات التي تعمل عليها الدولة، وتسعى لإنجازها خلال أسرع وقت ممكن.

ولفتت «مسعود» إلى أنه يتم متابعة تلك الأعمال بشكل يومي من قبل مدير إدارة المتابعة الميدانية، ورئيس قطاع المنتزة أول بمديرية الطرق والنقل، ومسئول المرافق بإدارة المتابعة الميدانية، مع شركة المقاولات المنفذة للمشروع.

وفي سياق متصل، أشارت رئيس الحي إلى أن هناك اهتمام كبير بمتابعة تجمعات مياه الأمطار بالظهير الريفي، والعمل على إزالتها، حفاظاً على سلامة المواطنين، وتحقيق سيولة المرور، حيث واصلت إدارة التنمية الريفية جهودها لرصد تجمعات مياه الأمطار في مناطق الظهير الريفي، بنطاق الحي، وذلك بمتابعة مدير الإدارة، وبتواجد معاوني الإدارة، حيث تم المرور بعدد من الشوارع، كما تم الانتهاء من شفط تجمعات مياه الأمطار، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي.

وأوضحت أنه على مدار يومي الأربعاء والخميس، واصلت إدارة المراقبة العامة للنظافة، بتواجد مدير الإدارة، أعمال رفع المخلفات والأتربة لإعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع، حيث تم رفع التراكمات والأتربة في شارع «ملك حفني بحري»، ورفع المخلفات بطريق المحمودية.

واكدت رئيس الحي أن تلك الأعمال يقوم عليها حي المنتزه أول لتطوير المناطق العشوائية، بجانب الحفاظ على نظافة المناطق الجمالية، التي تتميز بها شوارع الحي، وتعكس القيمة الجمالية لمدينة السحر والجمال.