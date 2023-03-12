مؤسس «2030 للتنمية»: الشباب في مصر يعيشون أفضل مراحل الاهتمام بهم

أكد ثروت عبدالرحمن مؤسس شباب 2030 للتنمية ومؤسسة مبادرة السياسي الشاب، أن المبادرة تسعى لتثقيف وتدريب وتأهيل الشباب للمشاركة بفاعلية في المجتمع المصري، والحياة السياسية المصرية وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية السياسية، وفقا لرؤية الدول وبناء على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

احتفالية مرور 3 سنوات على تدشين مبادرة السياسي الشاب

وأضاف ثروت، خلال افتتاح احتفالية مرور 3 سنوات على تدشين مبادرة «السياسى الشاب» التي أقامتها «مؤسسة شباب 2030» بالنادي السوري بالإسكندرية اليوم السبت، أنّها مبادرة توعويه هدفها الحد من الجهل السياسي و تثقيف وتدريب وتأهيل الشباب للمشاركة بفاعلية في الحياة السياسية المصرية دون الانتماء لأي فصيل أو تيار سياسي.

الشباب المصري يعيش أفضل مراحل الاهتمام به

وأكد دكتور محمد كامل رئيس لجنة السياسات المركزية لمبادرة السياسي الشاب، أن الشباب المصرى يعيش أفضل مراحل الاهتمام به في فترة مهمة من فترات التمكين الحقيقي لهم خلال الفترة الحالية، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول رئيس مصرى يدشن جسراً ومنصة للتواصل بشكل دوري مع الشباب، لمعرفة مقترحاتهم حول تطوير الدولة المصرية، كما أنه وضع برامج حقيقية للاهتمام بالشباب وما زال أبناء الجيل الحالي يتطلعون للمزيد من التمكين في مجالات أخرى.