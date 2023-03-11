استشاري حساسية يحذر 3 فئات من طقس الاثنين.. ارتدوا الكمامة والملابس الثقيلة

حذرت هيئة الأرصاد في بيان لها المواطنين من حالة الطقس بداية من الاثنين المقبل، متوقعة تراجع درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة ونشاط للرياح، ودعت الجميع إلى توخي الحذر ومتابعة حالة الطقس وتنفيذ تعليمات المرور على الطرق.

حالة الطقس يوم الاثنين

ومن جانبه قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنه يجب على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر وكبار السن عدم الخروج من المنازل إلاً للضرورة القصوى، لافتا فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن هناك 3 فئات من المواطنين أكثر تأثرا بتغيرات درجة الحرارة الطقس.

ونصح «الحداد» هذه الفئات بارتداء الكمامات الطبية والملابس الثقيلة في حال الخروج من المنازل يوم الاثنينن، وتناول كميات وفيرة من المياه للحفاظ على درجة حرارة الجسم، مشيرة إلى أهمية تناول وجبات طعام صحية قبل الخروج في الطقس البارد، حيث يساعد ذلك على استمرار الشعور بالدفء.

نصائح لـ3 فئات من المواطنين لطقس يوم الاثنين

وشدد الدكتور أمجد الحداد، على ضرورة الاستمرار في النشاط الحركي في اليدين والقدمين، حيث أن ذلك يساعد في تدفق الدم إلى الأطراف والجلد واستمرار الشعور بالدف، موضحة أهمية أن تكون الملابس الخارجية واقية من الرياح والماء، وتحديد وقت الخروج في الطقس البارد والانتباه جيدا إلى الأرصاد الجوية وارتداء طبقات متعددة من الملابس.

وفيما يتعلق بالأطفال، قال أمجد الحداد إنه لابد من تدفئتهم جيدا من خلال الملابس والاهتمام بتغذيتهم، وعدم خروجهم وقت تراجع الحرارة واختيار الوقت المناسب.