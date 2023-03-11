«القومي للأورام»: المبنى الجنوبي يضم 132 سريرا.. والقدرة الاستيعابية ارتفعت 50%

كشف الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد القومي للأورام، تفاصيل افتتاح المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام.

وقال محمد عبد المعطي سمرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»: «بعد الحادث الإرهابي في 2019 صدرت توجيهات بإصلاح المعهد القومي للأورام وافتتاح المبنى الجنوبي للمعهد».

وأضاف: «تم تجهيز المبنى الجنوبي على أحدث الأكواد العالمية في بناء المستشفيات، وتم تجهيزه بالأجهزة الطبية الحديثة».

وتابع عميد المعهد القومي للأورام: «المبنى يضم 132 سرير إقامة كاملة للمرضى.. بدأنا بالتشغيل التجريبي للمبنى الجنوبي، ولدينا 100 سرير لعلاج اليوم الواحد داخل المعهد القومي للأورام ، ولدينا 18 سرير رعاية مركزة».

وأكمل محمد عبد المعطي سمرة: «السعة الاستيعابية للمعهد القومي للأورام ارتفعت بنسبة تصل لـ 50 %»، مضيفا: «الخدمة الطبية المقدمة للمرضى تكون بالمجان».