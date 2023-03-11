عضو شعبة مواد البناء: استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق

أعلنت مصانع الحديد والأسمنت اليوم، أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، حيث شهد الأسمنت تراجعا ملحوظا في سعره، بداية من الشهر الجاري، في ظل استقرار أسعار الحديد.

أسعار الحديد

بلغ سعر حديد عز في الأسواق 29,300 جنيه وحديد سرحان 27,500 جنيه وحديد بشاي 29,000 جنيه، وحديد المراكبي 28,500 جنيه، بينما سجل حديد المصريين 29,200 جنيه، وحديد العشري والكومي 27,000 جنيه، وسجل حديد العتال 27,500 جنيه.

أسعار الأسمنت

وسجل الأسمنت المسلح اليوم في الأسواق 1,900 جنيه، وأسمنت النصر 1,880 جنيها، وأسمنت التعمير 1,840 جنيها، وأسمنت المنيا 1,858 جنيها، بينما يبلغ سعر أسمنت المعلم في الأسواق 1,860 جنيها، وسجل أسمنت سيناء 42.5 في الأسواق 1,860 جنيها، وحلوان 1,870 جنيها، وأسمنت أسيوط 1,800جنيه، كما بلغ سعر أسمنت أسوان 1,770 جنيها، وأسمنت المصريين 1,760 جنيها، وأسمنت أسيوط 1,800 جنيه.

استقرار أسعار الأسمنت

وقال أحمد شرين رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، وعضو الاتحاد العربي للصناعة في تصريح لـ«الوطن» إن أسعار الأسمنت شهدت خلال الفترة الماضية تراجعاً في الأسواق واستقرار الأسعار في الفترة الحالية بسبب قلة الطلب حيث يتراوح طن الأسمنت بين 1,800 و1,900جنيه.