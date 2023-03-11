مواعيد القطارات في رمضان 2023 بعد تعديلات السكة الحديد، تشمل خطين الأول هو خط «القاهرة / الإسكندرية»، والخط الثاني هو خط «القاهرة / طنطا / المنصورة»، فضلاً عن إيقاف تشغيل قطاري 927 و904 مكيف «القاهرة / الإسكندرية» والعكس، وبحسب ما فسرته هيئة السكك الحديدية، جاء القرار نظراً لوجود خدمة بديلة في نفس الموعد وبنفس الجودة بجانب زيادة عدد المقاعد.

وحدد تقرير مواعيد القطارات في رمضان 2023 بعد تعديلات السكة الحديد، الذي أعلنت عنه هيئة السكك الحديدية اليوم، توجيهات مهمة لقيادات الهيئة بشأن أعمال الإشراف المستمر وصيانة القطارات، فضلاً عن تطبيق كافة الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، بجانب الالتزام الكامل بأعمال النظافة المستمرة للقطارات.

مواعيد القطارات في رمضان 2023

أولاً: خط القاهرة / طنطا / المنصورة:

- قيام قطار 948 سياحي المنصورة / القاهرة الساعة 5:35 بدلا من الساعة 5:45 يصل القاهرة الساعة 8:20

- قيام قطار 1915 سياحي شبرا الخيمة / المنصورة الساعة 15:35 بدلا من الساعة 17:25 يصل المنصورة الساعة 17:50

- قيام قطار 1914 سياحي المنصورة /شبرا الخيمة الساعة 6:35 بدلا من الساعة 6:45 يصل شبرا الخيمة 8:45

- قيام قطار 65 ركاب طنطا / المنصورة الساعة 16:50 بدلا من الساعة 16:45 يصل المنصورة الساعة 18:20

ثانياً: خط القاهرة / الإسكندرية:

- قيام قطار 2022 تالجو الإسكندرية / القاهرة الساعة 7:00 بدلا من الساعة 5:50 يصل القاهرة 9:35

- قيام قطار 921 VIP القاهرة / الإسكندرية الساعة 19:00 بدلا من الساعة 17:00 يصل الاسكندرية الساعة 21:40

- قيام قطار 928 VIP الإسكندرية / القاهرة الساعة 15:00 بدلا من الساعة 18:00 يصل القاهرة الساعة 17:50

- قيام قطار 906 VIP الإسكندرية / القاهرة الساعة 7:30 بدلا من الساعة 7:00 يصل القاهرة 10:05

- قيام قطار 8 روسي تهوية الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:10 بدلا من الساعة 5:20 يصل القاهرة الساعة 9:15

- قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:45 بدلا من الساعة 5:35 يصل القاهرة 8:30

إجراءات السلامة التي تخص الجرارات والعربات

وحددت هيئة السكك الحديدية، إجراءات السلامة التي تخص الجرارات والعربات «ركاب – بضائع»، موضحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنها تشمل صيانة وفحص يومي للجرارات والعربات قبل القيام بكل رحلة، وصيانة دورية للجرارات كل خمسة عشر يوم، وصيانة دورية للعربات كل ثلاثة شهور، وعمرة عمومية للعربات كل سنة ونصف.

أيضاً تشمل إجراءات السلامة التي تخص الجرارات والعربات، عمرة متوسطة للجرارات كل ستة سنوات، وعمرة جسيمة للجرارات كل اثني عشر سنة، والتطوير المستمر بإدخال جرارات وعربات جديدة لتقديم خدمة أفضل باستمرار، وعمرة خفيفة للجرارات كل ثلاثة سنوات.