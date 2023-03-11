«الأرصاد» تكشف حالة الطقس في رمضان 2023.. هل تنخفض درجات الحرارة؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان 2023، إذ أشارت إلى انخفاض درجات الحرارة، كما يشهد خلاله العديد من الظواهر الجوية.

حالة الطقس في شهر رمضان 2023

وأشارت الأرصاد إلى أن انخفاض الحرارة بسبب بدء فصل الربيع، الذي من المقرر أن يبدأ يوم 21 من شهر مارس.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة، اليوم، على مدن ومحافظات الجمهورية، وفق بيان الأرصاد، ما يلي:

- القاهرة 27 - 15

- العاصمة الإدارية 27 - 14

- أكتوبر 28 - 14

- بنها 27 - 14

- دمنهور 26 - 13

- وادي النطرون 26 - 13

- كفر الشيخ 27 - 14

- المنصورة 27 - 14

- الزقازيق 26 - 14

- شبين الكوم 26 - 14

- طنطا 26 - 14

- دمياط 26- 13

- بورسعيد 27 - 14

- الإسماعيلية 27 - 13

- السويس 26 - 13

- العريش 26 - 13

- رفح 25 - 13

- رأس سدر 26 - 15

- نخل 26 - 04

- كاترين 18- 06

- الطور 26 - 15

- طابا 25 - 15

- شرم الشيخ 28 - 17

- الإسكندرية 25 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 13

- مطروح 25 - 14

- السلوم 26 - 10

- سيوة 28 - 10

- رأس غارب 28 - 15

- الغردقة 29 - 16

- سفاجا 28 - 15

- مرسى علم 28 - 15

- شلاتين 26 - 14

- حلايب 25 - 15

- أبو رماد 27 - 15

- رأس حدربة 28 - 15

- الفيوم 28 - 10

- بني سويف 28 - 11

- المنيا 28 - 12

- أسيوط 29 - 11

- سوهاج 29 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 31 - 15

- أسوان 32 - 15

- الوادي الجديد 29 - 12

- أبو سمبل 30 - 13