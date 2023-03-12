قصر ثقافة بني مر بأسيوط ينظم احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي

نظم قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر بقرية بني مر في أسيوط التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي، احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي، بعنوان «مكانة المرأة في المجتمع»، وذلك ضمن الفعاليات الثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

مكانة المرأة في المجتمع

وقال أحمد حمزة، مدير قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر بقرية بني مر، إن الاحتفالية شملت محاضرة تثقيفية بعنوان «مكانة المرأة في المجتمع» بمقر القصر، وقدمتها ميرفت بغدادي، مدير إدارة الفتح بالهيئة العامة لتعليم الكبار، ضمن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وتناولت الحديث عن أهمية دور المرأة في المجتمع وأنها الأم والزوجة والابنة، فهي الداعم الأول لأساس المجتمع.

أمسية شعرية بعنوان «بعشقك يا بلدي»

كما نظم قصر ثقافة الغنايم، أمسية شعرية في حب الوطن بعنوان «بعشقك يا بلدي»، برئاسة هبة حسين صبرة، ضمن فعاليات برنامج نادي الأدب بقصر ثقافة الغنايم وصدفا، بحضور الشاعر علي فتحي، وبإشراف الشاعر والمترجم محمد شافع، مدير إدارة الخدمات الثقافية بفرع ثقافة أسيوط.

وأكدت هبة حسين صبرة، مدير قصر ثقافة الغنايم، مشاركة نخبة من أدباء وفناني ومثقفي الغنايم وأسيوط وصدفا، بينهم الشاعر والمترجم محمد شافع، والشاعر وليد حشمت، رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بأسيوط ونادي الأدب بأبنوب، والشاعر أحمد الشافعي، رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة أسيوط الجديدة، والأديب رأفت عزمي رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بقصر ثقافة أسيوط، والشاعر محمد حيا الله، والأديب عبدالحافظ بخيت رئيس الإدارة المركزية للنشر الإقليمي بالهيئة العامة لقصور الثقافة السابق، والشاعر علي هريدي، ومن شعراء الغنايم الشاعر ياسر النجدي والشاعر أشرف عبد الرحيم والشاعر أحمد إسماعيل والشاعرة شيماء محمود والشاعر محمود جاد، والشاعر حسن خيري والشاعر محمود سعدي، ونخبة من أدباء وفناني ومثقفي الغنايم.

تفعيل الدور الثقافي

وأضافت مدير قصر الثقافة، أن فعاليات الأمسية بدأت بكلمة ترحيبية أكدت خلالها أهمية تفعيل الدور الثقافي والأدبي لنوادي الأدب وأهمية الملتقيات الثقافية بين الأدباء لتبادل الخبرات الأدبية.

وشهدت الأمسية العديد من القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية، حيث شارك الأدباء فيها ببعض من المربعات الشعرية وبعض القصائد لشعر الحلمنتيشي وفن الواو، واختتمت فعاليات الأمسية بسماع المواهب الأدبية الشابة.