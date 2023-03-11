التحالف الوطني للعمل الأهلي: «كتف في كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية

قال أحمد موسى، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مبادرة «كتف في كتف» هي أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية، وتتكون من شقين، الأول يتعلق بوصول المواد الغذائية للمستحقين، والشق الثاني له علاقة بعبور المشكلات كتفا بكتف بالأمل.

وأضاف «موسى»، خلال مداخلة هاتفية بنشرة أخبار DMC، أن مبادرة «كتف في كتف» تستهدف توزيع 4 ملايين كرتونة قبل حلول شهر رمضان المبارك بواقع 20 مليون مستفيد على أساس متوسط الأسرة من 4 إلى 5 أفراد.

وأشار إلى أن طريقة توزيع المواد الغذائية بالمبادرة غير تقليدية، وجرى اتباعها في السنوات الماضية، وهي عن طريق توزيع الأكواد الإلكترونية أو كروت الخير للمستفيدين وصورة للرقم القومي، ويتم صرفها من المنافذ التموينية أو السوبر الماركت بعد الاتفاق مسبقا.

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم انطلاق فعاليات مبادرة «كتف في كتف» استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك بعدد 16 محافظة وهم «القاهرة - الجيزة - القليوبية - الغربية - المنوفية - الشرقية - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة - الإسكندرية - الإسماعيلية - الفيوم – بني سويف - سوهاج - الأقصر- أسوان»؛ وتشمل تلك الفعاليات تعبئة وتوزيع كراتين المواد الغذائية على الفئات الأول بالرعاية والأكثر احتياجا من أهالي تلك المحافظات بمشاركة متطوعي التحالف.