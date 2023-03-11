«إكسترا نيوز»: توزيع أكثر من مليون كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة «كتف فى كتف»

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، تقريرًا عن مبادرة «كتف في كتف» التي تعد أكبر مبادرة حماية اجتماعية في مصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، والمبادرة يشرف على تنفيذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلقت بالتوازي في 16 محافظة، هى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والغربية والشرقية والدقهلية والمنوفية وكفرالشيخ والبحيرة وبني سويف والفيوم والإسماعيلية وسوهاج والأقصر وأسوان.

مليون كرتونة مواد غذائية

وشملت فعاليات مبادرة «كتف في كتف» تعبئة وتوزيع أكثر من مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى 160 ألف وجبة، و30 ألف قطعة ملابس على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من أهالي تلك المحافظات بمشاركة متطوعي التحالف، كما كان للأطفال نصيب من المبادرة، وذلك من خلال توزيع فوانيس رمضان والألعاب من أجل إدخال البهجة والسرور على الأطفال وأسرهم، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

الأزمة الاقتصادية العالمية

وتأتي المبادرة تماشيًا مع جهود التحالف الوطني، وذلك بتقديم 4 ملايين كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية، والتي بدأت بالمواطنين في المحافظات الحدودية لتخفيف العبء عليهم والتقليل من حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.