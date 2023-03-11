وزير الري يتابع الموقف المائي بمختلف المحافظات

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة الإستعدادات الحالية لفترة أقصى الإحتياجات المقبلة، ومجهودات الوزارة في مجال توزيع المياه، ومتابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات، لضمان وصول المياه لكل المنتفعين، والتنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه في هذا الشأن.

واستعرض «سويلم» خلال الاجتماع، الموقف المائي بمختلف المحافظات، وموقف سير العمل بإدارات الري والصرف والميكانيكا، والتنسيق المشترك بينها، إذ وجه بتشكيل مجموعة عمل دائمة الانعقاد، لمتابعة الاستعدادات لفترة أقصى، لضمان توفير الإحتياجات المائية لكل المنتفعين.

جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ

ووجه سويلم، برفع درجة الجاهزية بكل أجهزة الوزارة، لمتابعة حالة الترع والمصارف، وجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات، لضمان توفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين.

كما وجه بمواصلة المرور الدورى من أجهزة الوزارة لمتابعة أعمال تطهيرات الترع والمصارف، ضمن نظام تقييم وفحص كفاءة دوري، ونهو كل الإجراءات قبل فترة أقصى الإحتياجات، لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة وإستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع، والتوجيه بالبدء فى دراسة مراقبة شبكة الترع والمصارف عبر صور الأقمار الصناعية، لتوقع الأزمات قبل حدوثها والتوجيه السريع بالتدخل الحاسم للحل، مع تفعيل الإستفادة بمنظومة التلميترى لتحقيق المتابعة اللحظية للمناسيب عند كافة النقاط الحرجة بالترع والمصارف بالشكل الذى يُحقق التعامل الفعال والسريع مع أي طوارئ أو إزدحامات مائية.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الاحتياجات المائية

وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تقوم بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الإحتياجات المائية، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية بالشكل الذى ينعكس على تقليل الشكاوى، مع الحرص على التعامل الفعال مع شكاوى المواطنين ودراستها، والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

كما تبذل الوزارة مجهودات متواصلة لإزالة مختلف أشكال التعديات على المجاري المائية، لضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة والحفاظ عليها.